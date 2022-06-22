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وطنية

قسم التعمير بجماعة مكناس على صفيح ساخن  

منذ 20 ثانية
انسحب العشرات من المنعشين العقاريين من لقاء كان مبرمجا، أخيرا، مع رئيس جماعة مكناس جواد باحجي، وذلك بعد تخلفه عن الحضور في الموعد المحدد، متهمين إياه ب «الاستهتار بالمسؤولية وبعدم التواصل وعرقلة الاستثمار بالمدينة» على حد تعبيرهم. وعاينت «الصباح» ، تحول اللقاء المبرمج مع باحجي بمقر قسم التعمير بالملحقة الاسماعيليةأكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية


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