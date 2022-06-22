وطنية
قسم التعمير بجماعة مكناس على صفيح ساخن
انسحب العشرات من المنعشين العقاريين من لقاء كان مبرمجا، أخيرا، مع رئيس جماعة مكناس جواد باحجي، وذلك بعد تخلفه عن الحضور في الموعد المحدد، متهمين إياه ب «الاستهتار بالمسؤولية وبعدم التواصل وعرقلة الاستثمار بالمدينة» على حد تعبيرهم. وعاينت «الصباح» ، تحول اللقاء المبرمج مع باحجي بمقر قسم التعمير بالملحقة الاسماعيليةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا