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بواب في سلسلة عن فرانكلين
الفرنسي من أصل مغربي في عمل عن أحد مؤسسي الولايات الأمريكية بدأ أسعد بواب، ممثل فرنسي من أصل مغربي في تصوير دوره في سلسلة أجنبية حول بينجامين فرانكلين، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية. ووقع الاختيار على أسعد بواب للمشاركة في سلسلة مكونة من ثماني حلقات، تسلط الضوء على شخصيةأكمل القراءة »
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