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منذ 34 ثانية
صبري تعتذر عن “الشادر” اعتذرت النجمة ياسمين صبري عن بطولة مسلسل “الشادر” المكون من 15 حلقة، مع المخرج سامح عبد العزيز، والذي تم الإعلان عنه قبل شهرين وكان من المنتظر تصويره خلال الفترة المقبلة. ومسلسل الشادر” من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته أشرف عبد الباقي،أكمل القراءة »


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منذ 34 ثانية


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