وطنية
بنعلي: توقيف الغاز الجزائري غير مؤثر
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن توقيف الجزائر للغاز الطبيعي الذي كان يمر عبر الأنبوب المغاربي الأوربي، والذي خصص حصريا لإنتاج الكهرباء في محطتي تاهدارت، وعين بني مطهر، لم يؤثر على عملية التزود بالكهرباء. وسجلت الوزيرة عدم انقطاع التيار الكهربائي بالمغرب، أو تسجيل عجز على مستوى تلبيةأكمل القراءة »
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