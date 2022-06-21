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إسرائيل تؤكد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء

منذ 16 ثانية
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أكدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد اليوم الثلاثاء، دعم بلادها لسيادة المغرب على الصحراء.

جاء ذلك في تصريح للصحافة أدلت به عقب مباحثات أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالرباط.

وقالت شاكيد إن ” إسرائيل تؤكد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء”.

وأضافت أن المباحثات مع بوريطة تناولت كذلك ” العلاقات الثنائية الوثيقة والمشاريع المشتركة التي سينجزها البلدان “.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد عقد في وقت سابق اليوم اجتماع عمل مع وزيرة الداخلية الإسرائيلية حضره عدد من كبار مسؤولي وزارتي الداخلية بالبلدين.

منذ 16 ثانية
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