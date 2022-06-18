وطنية
تطورات في ملف مسؤولين بـ “سي دي جي”
أوردت مصادر مأذونة أن المسطرة الغيابية التي أمر بها رئيس غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال، في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ بصندوق الإيداع والتدبير، وجهت ضد مسؤولين اثنين من الصندوق نفسه، وأن المتهمين الآخرين الذين يمثلون أمام المحكمة، ليس ضمنهم أي مدير لشركة «أليانس دارنا». وورد في مقالأكمل القراءة »
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