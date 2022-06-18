الرياضة
الجيش يقلب الطاولة على الحسنية
وسع فارق النقاط عن مطارده المباشر وفرحة للاعبين بعد المباراة قلب الجيش الملكي الطاولة على حسنية أكادير، عندما هزمه بهدفين لواحد في المباراة، التي جمعتهما، أول أمس (الخميس)، بملعب البشير في المحمدية، لحساب الدورة 25 من منافسات البطولة. ونجح الفريق العسكري في قلب تأخره بهدف لصفر أحرزه مهاجم الحسنية يوسفأكمل القراءة »
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