الرياضة
كواليس الفرق
الرجاء الرياضي اقترب العميد محسن متولي، من صدراة ترتيب هدافي الديربي، وراء سعيد غاندي، بسبعة أهداف. وسجل متولي، أول أمس (الخميس)، في الديربي البيضاوي، هدفين، لتبلغ حصيلته ستة أهداف، في المركز الثاني، مناصفة مع محسن ياجور، اللاعب السابق للفريقين. الجيش الملكي غاب نوح السعداوي ومحمد الخلوي عن صفوف فريقهما الجيشأكمل القراءة »
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