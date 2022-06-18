الرياضة
توقيفات في ملف التلاعبات
الجامعة وزعت 17 سنة على مسؤولي أندية اجتمعت لجنة الأخلاقيات، أمس (الجمعة)، وأصدرت عقوبات في حق عدد من مسؤولي فرق بطولة القسم الثاني، في ملف التلاعبات التي فجرته الاتحاد البيضاوي، النازل إلى قسم الوطني الهواة. وتم توقيف عبد الله كريم كازوز، رئيس الاتحاد الوجدي، عن ممارسة أي نشاط كروي لمدةأكمل القراءة »
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