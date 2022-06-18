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أنغام في حفل بالكويت تحيي النجمة أنغام حفلا غنائيا يوم 24 يونيو الجاري، على مسرح الأرينا بالكويت، ويشارك فيه الكويتي مطرف المطرف. وأحيت أنغام آخر حفلاتها يوم 4 يونيو الجاري، في موسم جدة بالمملكة العربية السعودية، وظهرت وهي ترتدي فستانا أسود اللون، ويدها مربوطة تبعا لأوامر الأطباء، حيث كان ظهورهاأكمل القراءة »
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