fbpx
الرياضة

الأخلاقيات تستدعي ممثلي أندية نسوية

منذ 3 دقائق
تسريب مكالمات وتسجيلات يجر مسؤولين للتحقيق بشأن شبهة التلاعب استدعت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ممثلي مجموعة من أندية القسم الوطني الثاني، بعد شكاية تقدم بها فريق اتحاد فركلة، بخصوص شبهة التلاعب في مباراتين عن الدورة الأخيرة بشطر الشمال. وعلمت «الصباح»، أن لجنة الأخلاقيات وجهت الدعوة لممثليأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة