الرياضة
الأخلاقيات تستدعي ممثلي أندية نسوية
تسريب مكالمات وتسجيلات يجر مسؤولين للتحقيق بشأن شبهة التلاعب استدعت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ممثلي مجموعة من أندية القسم الوطني الثاني، بعد شكاية تقدم بها فريق اتحاد فركلة، بخصوص شبهة التلاعب في مباراتين عن الدورة الأخيرة بشطر الشمال. وعلمت «الصباح»، أن لجنة الأخلاقيات وجهت الدعوة لممثليأكمل القراءة »
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