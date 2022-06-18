الرياضة
أول الانتدابات لـ “الماص” والجيش
الفريق الفاسي اتفق مع سعدان والفريق العسكري ينال موافقة أكردوم توصل المغرب الفاسي إلى اتفاق مع سفيان سعدان، لاعب يوسفية برشيد، على توقيع عقد بينهما في الأيام القليلة المقبلة، للالتحاق بكتيبة الفريق الموسم الرياضي المقبل. وعلمت «الصباح»، أن المغرب الفاسي قرر التعاقد مع سعدان، مستفيدا من صفقة انتقال حر، بعدأكمل القراءة »
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