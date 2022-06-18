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الرياضة

الطاوسي: استغللنا أخطاء الوداد

منذ 4 دقائق
شكر رشيد الطاوسي، مدرب الرجاء، لاعبيه على انضباطهم التكتيكي خلال المباراة. وكشف الطاوسي، في الندوة الصحافية، أنه عرف كيف يمتص حماس لاعبي بطل إفريقيا، ووضح لهم الخطة المناسبة، للحد من خطورتهم، وهذا ما نجح فيه لاعبوه إلى حد بعيد داخل أرضية الميدان. وأوضح الطاوسي، أن المباراة كانت صعبة، ولم يكنأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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