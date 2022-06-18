الرياضة
بركان يزيد معاناة الدفاع
بنشيخة لام طول توقف البطولة وإيبينغي سعيد بلاعبيه أكد عبد الحق بنشيخة، مدرب الدفاع الجديدي، أن المباريات المتبقية من عمر البطولة الوطنية، هي مباريات سد لجميع فرق القسم الوطني الأول، بحكم تقارب عدد النقاط المحصل عليها إلى حدود الجولة 25. وقال بنشيحة في تصريح عقب نهاية المباراة، التي جمعت فريقهأكمل القراءة »
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