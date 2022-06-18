الرياضة
الجامعة تتكتم عن تعيين مدير تقني
فضلت تأجيل تقديمه بسبب أزمة خليلوزيتش وغموض يلف توقيت الكشف عنه تعاقدت الجامعة الملكية لكرة القدم مع المدرب البلجيكي كريس فان بويفيلد، لشغل منصب مدير تقني وطني، خلفا للويلزي روبيرتس أوشن، المنفصل عن الجامعة منذ سنة. وعلمت «الصباح»، أن جامعة الكرة تفرض تكتما شديدا على تعاقدها مع الإطار البلجيكي، بعدأكمل القراءة »
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