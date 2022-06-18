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وطنية

“منع” تزويج 20 ألف قاصر

منذ 6 دقائق
قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة الوكيل العام لمحكمة النقض، إن قضاة النيابة العامة قدموا ملتمسات برفض الإذن بزواج القاصر، لـ 20 ألفا و200 قاصر، السنة الماضية، مقابل 12 ألفا و773 ملتمسا في 2020، وهو ما يفسر الانعكاس الإيجابي لمقاربة النيابة العامة لموضوع زواج القاصرات. وأضاف رئيس النيابة العامة، خلالأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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