الرياضة
الرجاء يشعل البطولة
قلص الفارق مع الوداد إلى نقطة قبل خمس مباريات على النهاية أشعل الرجاء الرياضي، فتيل التنافس على لقب البطولة، بعد أن فاز أول أمس (الخميس)، على الوداد الرياضي، المتصدر، بهدفين لصفر، في الديربي 132 ، لحساب الجولة 25، وقلص فارق النقاط، إلى نقطة، على بعد خمس جولات من الدورة الأخيرة.أكمل القراءة »
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