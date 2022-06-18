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تتويج مغربيين بجائزة الترجمة العالمية
الخطابي عن ترجمته “ما وراء الطبيعة” وخراقي عن “التنقيب في العلوم الاجتماعية” أعلنت جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة عن أسماء الفائزين بدورتها العاشرة ل 2021، في مختلف الفروع، منهم المغربيان عز الدين الخطابي الريفي وعبد النور خراقي. وفاز بالجائزة في فرع العلوم الإنسانية من اللغات الأخرى إلى اللغةأكمل القراءة »
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