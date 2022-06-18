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اذاعة وتلفزيون

تتويج مغربيين بجائزة الترجمة العالمية

منذ دقيقتين
الخطابي عن ترجمته “ما وراء الطبيعة” وخراقي عن “التنقيب في العلوم الاجتماعية” أعلنت جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة عن أسماء الفائزين بدورتها العاشرة ل 2021، في مختلف الفروع، منهم المغربيان عز الدين الخطابي الريفي وعبد النور خراقي. وفاز بالجائزة في فرع العلوم الإنسانية من اللغات الأخرى إلى اللغةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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