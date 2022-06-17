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الصباح الفني

الصديقي ينقل مولييره إلى فرساي

منذ 3 دقائق
نشر بكر الصديقي، نجل الفنان الراحل الطيب الصديقي، على صفحته الخاصة بفيسبوك، صورا من العرض الخاص لمسرحية “موليير أو حبا في الإنسانية”، التي قدمتها فرقة “الناس”، أخيرا، بقصر فرساي بفرنسا. وجاء عرض فرقة “الناس”، التابعة لمؤسسة الطيب الصديقي، بمناسبة تنظيم النسخة 26 من “شهر موليير” بمناسبة الذكرى 400 لميلاد موليير.أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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