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اذاعة وتلفزيون

عاطر يحلق في “أجواء” الرباط

منذ 30 ثانية
برنامج لفائدة مغاربة الخارج انفتح على زوار المعرض حظي برنامج “أجواء” من إعداد وتقديم الفكاهي محمد عاطر، المقدم بدعم من مجلس الجالية المغربية بالخارج بتجاوب كبير، من قبل عدد من مشاهدي قناة “أواصر تي في” سواء داخل المغرب أو خارجه. وعبر عاطر ل”الصباح” عن سعادته الكبيرة بهذه التجربة الجديدة، التيأكمل القراءة »


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منذ 30 ثانية


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