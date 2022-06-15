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انطلاق المهرجان “الوثائقي” بأكادير
انطلقت بأكادير فعاليات الدورة 13 للمهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير، التي تستمر إلى 17 يونيو الجاري، من تنظيم جمعية الثقافة والتربية بواسطة السمعي البصري. وتشارك في المسابقة الرسمية لهذه الدورة الجديدة أفلام طويلة بلغ عددها 12، وتعرض في جلسات خاصة تسعة أفلام طويلة أخرى. ومنحت الأولوية في اختيار أفلام المسابقةأكمل القراءة »
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