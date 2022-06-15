الصباح الـتـربـوي
مشاورات التعليم مستمرة بالبيضاء
لقاءات بالمديريات الإقليمية يحضرها أساتذة وفاعلون ومنتخبون ومواطنون نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحي الحسني بالبيضاء، الأربعاء الماضي، بدعم من عمالة مقاطعة الحي الحسني، لقاء حول المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة المغربية؛ وذلك في إطار المشاورات التي أطلقتها الوزارة الوصية على قطاع التعليم حول إصلاح المنظومة التربوية.أكمل القراءة »
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