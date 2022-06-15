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جزء ثان من “لعبة الحبار” على “نتفليكس”

منذ 14 ثانية
أعلنت منصة “نتفليكس” أن مسلسل “سكويد غيم” (لعبة الحبار) الكوري الجنوبي الذي حقق نجاحا عالميا كبيرا سيعود للموسم الثاني. ونشر حساب الشركة على موقع “تويتر”، مقطع فيديو، يشير إلى قرب عرض الجزء الثاني، لكنها لم تعلن عن موعد العرض. وأصبح “لعبة الحبار” أكثر المسلسلات مشاهدة على منصة “نتفليكس”، عندما بدأأكمل القراءة »


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منذ 14 ثانية


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