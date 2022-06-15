الصباح الـتـربـوي
راصـــــــد
< مشاورات احتضن المركز الإقليمي للتكوين المستمر بتاونات، ورشات عمل حول "موقع مدرسة الجودة في تنمية الجماعة الترابية" و"دعم الجماعة للمدرسة" و"التوافق بين الطموح المحلي وطموح المدرسة"، نظمته مديرية التعليم في إطار المشاورات حول المدرسة، تعتبر الثانية بعد التشاور سابقا حول الخيال الإبداعي ومجموعات التركيز. < طرد التمس فرع الجمعيةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا