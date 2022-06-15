راصـــــــد

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الصباح الـتـربـوي

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منذ 29 ثانية
< مشاورات احتضن المركز الإقليمي للتكوين المستمر بتاونات، ورشات عمل حول "موقع مدرسة الجودة في تنمية الجماعة الترابية" و"دعم الجماعة للمدرسة" و"التوافق بين الطموح المحلي وطموح المدرسة"، نظمته مديرية التعليم في إطار المشاورات حول المدرسة، تعتبر الثانية بعد التشاور سابقا حول الخيال الإبداعي ومجموعات التركيز. < طرد التمس فرع الجمعيةأكمل القراءة »


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منذ 29 ثانية


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