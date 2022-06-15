fbpx
الصباح الـتـربـوي

“إيريكسون” تطلق مباراة للابتكار

منذ 30 ثانية
وجهت مجموعة “إريكسون” الدعوة إلى طلاب الجامعات في مختلف أنحاء العالم من أجل التسجيل في مسابقة جوائز “إريكسون للابتكار 2022″، لتقديم أفضل الحلول لمعالجة تحديات الاستدامة. وأوضح “هيذر جونسون”، نائب رئيس المجموعة، أن مسابقة جوائز إريكسون للابتكار مفتوحة للطلاب الجامعيين، مشيرا إلى أن الدعوة موجهة إلى الطلاب من جميع أنحاءأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 30 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة