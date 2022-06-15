الصباح الـتـربـوي
“إيريكسون” تطلق مباراة للابتكار
وجهت مجموعة “إريكسون” الدعوة إلى طلاب الجامعات في مختلف أنحاء العالم من أجل التسجيل في مسابقة جوائز “إريكسون للابتكار 2022″، لتقديم أفضل الحلول لمعالجة تحديات الاستدامة. وأوضح “هيذر جونسون”، نائب رئيس المجموعة، أن مسابقة جوائز إريكسون للابتكار مفتوحة للطلاب الجامعيين، مشيرا إلى أن الدعوة موجهة إلى الطلاب من جميع أنحاءأكمل القراءة »
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