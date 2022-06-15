الرياضة
عيوب تكتيكية وذهنية
الراضي: خليلوزيتش سيجمع اللاعبين في آخر لحظة ويستغل أخطاء المنافسين أكد الإطار الوطني عادل الراضي، مدرب الجيش الرواندي، أن أداء لاعبي المنتخب الوطني في مباراة ليبيريا، مساء أول أمس (الاثنين)، لحساب تصفيات كأس إفريقيا كوت ديفوار 2023، افتقد الروح الجماعية كما غاب الحماس عنهم، وتبين عدم رغبتهم في تقديم مستوىأكمل القراءة »
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