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الرياضة

عيوب تكتيكية وذهنية

منذ 11 ثانية
Morocco's goalkeeper Yassine Bounou warms up ahead of the 2019 Africa Cup of Nations (CAN) Group D football match between Morocco and Ivory Coast at the Al Salam Stadium in the Egyptian capital Cairo on June 28, 2019. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)
الراضي: خليلوزيتش سيجمع اللاعبين في آخر لحظة ويستغل أخطاء المنافسين أكد الإطار الوطني عادل الراضي، مدرب الجيش الرواندي، أن أداء لاعبي المنتخب الوطني في مباراة ليبيريا، مساء أول أمس (الاثنين)، لحساب تصفيات كأس إفريقيا كوت ديفوار 2023، افتقد الروح الجماعية كما غاب الحماس عنهم، وتبين عدم رغبتهم في تقديم مستوىأكمل القراءة »


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منذ 11 ثانية


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