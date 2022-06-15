الرياضة
لجنة وزارية لمواجهة الشغب
وهبي قال إن الوزارة تسعى لطرح عقوبات بديلة للسالبة للحرية كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن هناك لجنة بالوزارة منكبة على وضع تشريعات جديدة، ومشاريع قوانين خاصة ببدائل عقوبات منفصلة عن القانون الجنائي، تهم ظاهرة الشغب التي تعرفها العديد من ملاعب كرة القدم الوطنية. وأوضح وهبي في معرض جوابهأكمل القراءة »
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