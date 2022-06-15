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الضعيف يوقع “استوديو حمرية”
المخرج قدم روايته التي تتناول الانتقال إلى العالم الافتراضي احتضنت فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، توقيع الكاتب والمخرج المسرحي بوسلهام الضعيف لروايته بعنوان “استوديو حمرية”، التي اختار من خلالها تسليط الضوء على التحول الذي جعل الجميع يعيش في عالم افتراضي. وقال بوسلهام ل”الصباح” إن رواية “استوديو حمرية” تتناول مرحلة الانتقالأكمل القراءة »
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