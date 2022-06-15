fbpx
اذاعة وتلفزيون

الضعيف يوقع “استوديو حمرية”

منذ 18 ثانية
المخرج قدم روايته التي تتناول الانتقال إلى العالم الافتراضي احتضنت فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، توقيع الكاتب والمخرج المسرحي بوسلهام الضعيف لروايته بعنوان “استوديو حمرية”، التي اختار من خلالها تسليط الضوء على التحول الذي جعل الجميع يعيش في عالم افتراضي. وقال بوسلهام ل”الصباح” إن رواية “استوديو حمرية” تتناول مرحلة الانتقالأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 18 ثانية


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة