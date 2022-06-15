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الرياضة

الجامعة تمهد لتزكية وحيد

منذ 8 دقائق
اجتماع مرتقب لحسم القرار وتعيين مساعد يخلف حجي سيعقد فوزي لقجع، رئيس الجامعة، اجتماعا مع وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، في اليومين المقبلين، لتقييم مستوى المنتخب الوطني في المباريات الثلاث الأخيرة. ويأتي هذا الاجتماع في توقيت يعيش فيه المنتخب الوطني احتقانا وغليانا، بسبب الانتقادات شديدة اللهجة، الموجهة إلى وحيد خاليلوزيتش، باعتبارهأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق


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