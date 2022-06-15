الرياضة
“لايف” يوقف تداريب الحسنية
السكتيوي رفض إجراء الحصة بسبب بثها على إحدى الصفحات أوقف عبد الهادي السكتيوي، مدرب حسنية أكادير، الحصة التدريبية لأول أمس (الاثنين)، بعدما تناهى إلى علمه أن مدونا يقوم ببث الحصة بالصوت والصورة “لايف”. وسبق للمدرب أن قدم شكاية ضد المدون بالمحكمة الابتدائية بأكادير، يتهمه بالتحامل عليه من خلال مجموعة منأكمل القراءة »
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