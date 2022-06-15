الرياضة
مالية الرجاء تحت مجهر خبراء البدراوي
وافق عزيز البدراوي، المرشح لرئاسة الرجاء، على المضي قدما في افتحاص مالية الفريق، فور تسلمه الرئاسة، بسبب العجز الكبير المسجل في الميزانية. وأوضح البدراوي للمقربين منه أنه استغرب لقيمة العجز، الذي تجاوز ستة ملايير، رغم المداخيل القياسية التي نالها الفريق بداية الموسم الجاري، والتي وصلت إلى 13 مليارا، والمتعلقة بالفوزأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا