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الرياضة

مالية الرجاء تحت مجهر خبراء البدراوي

منذ 13 ثانية
وافق عزيز البدراوي، المرشح لرئاسة الرجاء، على المضي قدما في افتحاص مالية الفريق، فور تسلمه الرئاسة، بسبب العجز الكبير المسجل في الميزانية. وأوضح البدراوي للمقربين منه أنه استغرب لقيمة العجز، الذي تجاوز ستة ملايير، رغم المداخيل القياسية التي نالها الفريق بداية الموسم الجاري، والتي وصلت إلى 13 مليارا، والمتعلقة بالفوزأكمل القراءة »


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منذ 14 ثانية


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