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الرياضة

رسالة رياضية: عشوائية

منذ 13 ثانية
عبد الإله المتقي
يعاني المنتخب الوطني حقا مشاكل كبيرة في تسييره من قبل المدرب وحيد خاليلوزيتش، ويلعب دون أسلوب واضح، ويفوز على منافسيه دون إقناع، لكن السؤال الأهم الذي يطرح: هل يتوفر اللاعبون الحاليون على الكفاءة المطلوبة للعب في هذا المنتخب، لنتأمل: لم يستثمر خليلوزيتش في اللاعبين القادرين على مقارعة منتخبات المستوى العالي،أكمل القراءة »


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منذ 13 ثانية


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