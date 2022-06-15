الرياضة
رسالة رياضية: عشوائية
يعاني المنتخب الوطني حقا مشاكل كبيرة في تسييره من قبل المدرب وحيد خاليلوزيتش، ويلعب دون أسلوب واضح، ويفوز على منافسيه دون إقناع، لكن السؤال الأهم الذي يطرح: هل يتوفر اللاعبون الحاليون على الكفاءة المطلوبة للعب في هذا المنتخب، لنتأمل: لم يستثمر خليلوزيتش في اللاعبين القادرين على مقارعة منتخبات المستوى العالي،أكمل القراءة »
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