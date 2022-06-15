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اذاعة وتلفزيون

“حديث مع الصحافة” على “دوزيم”

منذ 17 دقيقة
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الأربعاء)، ابتداء من الساعة التاسعة ليلا و45 دقيقة، على موعد مع البرنامج الحواري “حديث مع الصحافة”، الذي يقدمه عبد الله الترابي. ويعتبر برنامج “حديث مع الصحافة” برنامجا حواريا يديره الترابي، إذ يستضيف ضيفة أو ضيفا، من المغرب أو الخارج، ينتمي لعالم السياسة أو الاقتصادأكمل القراءة »


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منذ 17 دقيقة


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