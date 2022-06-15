fbpx
الصباح الـتـربـوي

تعميق التواصل

منذ 10 ثواني
< يمكن حصر عوامل انتشار ظاهرة العنف بالمدرسة المغربية في دور الأسرة باعتبارها الحاضن الأول للطفل، مع تحملها ووعيها بواجباتها في تربية أبنائها، عوض استقالتها في تأدية تلك الواجبات واعتماد سبل خاطئة في تربية أولئك الأبناء، كالغلو في تدليلهم وضعف سلطتهم الأبوية وميوعتها في ترشيد وتنشئة أبنائهم والمدرس، باعتباره المسؤولأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 10 ثواني


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة