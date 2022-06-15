الصباح الـتـربـوي
تعميق التواصل
< يمكن حصر عوامل انتشار ظاهرة العنف بالمدرسة المغربية في دور الأسرة باعتبارها الحاضن الأول للطفل، مع تحملها ووعيها بواجباتها في تربية أبنائها، عوض استقالتها في تأدية تلك الواجبات واعتماد سبل خاطئة في تربية أولئك الأبناء، كالغلو في تدليلهم وضعف سلطتهم الأبوية وميوعتها في ترشيد وتنشئة أبنائهم والمدرس، باعتباره المسؤولأكمل القراءة »
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