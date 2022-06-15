اذاعة وتلفزيون
فتحي في “الطوندونس”
فاجأت الفنانة الاستعراضية المغربية نورا فتحي، جمهورها ومتابعيها، بعد طرحها أحدث أعمالها الفنية، ويتعلق الأمر بديو جمعها بالمغني زاك كنايت. وظهرت فتحي مرة أخرى، بإطلالات مختلفة، وهو ما أثار إعجاب جمهورها، إذ حققت الأغنية نسب مشاهدة كبيرة، وصلت إلى حدود أول أمس (الاثنين)، إلى أكثر من 8 ملايين مشاهدة، فيماأكمل القراءة »
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