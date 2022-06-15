الرياضة
قافلة الكرة النسوية تصل كلميم
وصلت النسخة الأولى لقافلة كرة القدم النسوية في الوسط المدرسي، نهاية الأسبوع الماضي، إلى كلميم، قادمة من تزنيت. وتهدف القافلة، التي تعتبر نتيجة شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، والجامعة الملكية لكرة القدم، ومؤسسة «Sports Education Solutions»، إلى “التشجيع على انخراط التلميذات في مشروع تطوير ممارسة كرة القدمأكمل القراءة »
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