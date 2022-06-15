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غانم في “تسليم أهالي” تستعد الفنانة دنيا سمير غانم لعرض فيلمها السينمائي “تسليم أهالي”، والذي يشارك في بطولته هشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي “سينرجي” و”روزناما”. وفيلم “تسليم أهالي” يسجل البطولة المطلقة الأولى في السينما للنجمة دنيا سميرأكمل القراءة »
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