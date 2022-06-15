الرياضة
ريكبي “لوصيكا” أبطالا للمغرب
فاز أولمبيك خريبكة للريكبي لأقل من 20 سنة، بلقب البطولة الوطنية، عندما تجاوز نجم بني درار، ب 13 لصفر، خلال المباراة النهائية، التي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي، بملعب الهناء بقلعة السراغنة. وانتزع أولمبيك خريبكة للريكبي شباب، أول لقب للبطولة الوطنية، بقيادة المدربين حميد لمخنتر وصلاح متنان، وبمساعدة نور الدين الدهمي،أكمل القراءة »
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