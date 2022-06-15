fbpx
الرياضة

ريكبي “لوصيكا” أبطالا للمغرب

منذ 16 ثانية
فاز أولمبيك خريبكة للريكبي لأقل من 20 سنة، بلقب البطولة الوطنية، عندما تجاوز نجم بني درار، ب 13 لصفر، خلال المباراة النهائية، التي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي، بملعب الهناء بقلعة السراغنة. وانتزع أولمبيك خريبكة للريكبي شباب، أول لقب للبطولة الوطنية، بقيادة المدربين حميد لمخنتر وصلاح متنان، وبمساعدة نور الدين الدهمي،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 16 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة