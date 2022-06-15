وطنية
400 مليار لتكوين الأساتذة
إغلاق باب التدريس المباشر لضمان جودة التعليم خصصت حكومة عزيز أخنوش، 4 ملايير درهم، أي 400 مليار سنتيم، لبرنامج تكوين هيأة التدريس، إناثا وذكورا، لضمان جودة التعليم للأطفال المغاربة في أسلاك التعليم الابتدائي والثانوي في أفق 2025. ويسعى البرنامج الجديد إلى حصر المؤهلين للولوج إلى مهنة التدريس، من خريجي مسالكأكمل القراءة »
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