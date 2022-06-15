الرياضة
الوداد يتحرك للاحتفاظ بمبينزا
الفريق ينتعش بمنحة المستشهر ويستعيد لاعبيه الدوليين والمصابين فعل الوداد بند شراء عقد اللاعب الكونغولي غاي مبينزا، مقابل 480 مليونا. وذكر الموقع الرسمي للفريق أن الوداد باشر اتصالاته مع أنتويرب البلجيكي، من أجل شراء عقد مبينزا الذي ارتفعت أسهمه في الآونة الأخيرة، بعد التتويج بلقب عصبة الأبطال. وحسب الموقع ذاته،أكمل القراءة »
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