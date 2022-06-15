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حوادث

5 سنوات لمروع طنجة

منذ 16 ثانية
وضعت غرفة الجنائية الأولى لدى استئنافية طنجة، الخميس الماضي، حدا لنشاط لص نفذ، داخل دائرة نفوذها، سلسلة من السرقات في حق عدد من المواطنين بأحياء مختلفة بالمدينة باستعمال دراجة نارية، وحكمت عليه بـ 5 سنوات سجنا وغرامة مالية يؤديها لخزينة الدولة مجبرة في الأدنى مع تحميله صائر الدعوة العمومية، بعدأكمل القراءة »


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منذ 16 ثانية


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