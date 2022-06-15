الصباح الفني
تحايـل وفسـاد فـي”فرصـة”
مسرحية من تأليف كراكشي وإخراج إسماعيل بوقاسم تعرض بالبيضاء يحتضن المركب الثقافي الحي المحمدي بالبيضاء، اليوم (الأربعاء)، ابتداء من السابعة مساء عرضا لمسرحية “فرصة” لفرقة “الإشعاع” وهي من إخراج إسماعيل بوقاسم. المسرحية التي ألفها بوشعيب لكراكشي تعرف مشاركة أسماء فنية في تشخيصها بينهما عبد العالي فتيح وإلهام واعزيز وعبد الحقأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا