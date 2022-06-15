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الصباح الفني

تحايـل وفسـاد فـي”فرصـة”

منذ 6 دقائق
مسرحية من تأليف كراكشي وإخراج إسماعيل بوقاسم تعرض بالبيضاء يحتضن المركب الثقافي الحي المحمدي بالبيضاء، اليوم (الأربعاء)، ابتداء من السابعة مساء عرضا لمسرحية “فرصة” لفرقة “الإشعاع” وهي من إخراج إسماعيل بوقاسم. المسرحية التي ألفها بوشعيب لكراكشي تعرف مشاركة أسماء فنية في تشخيصها بينهما عبد العالي فتيح وإلهام واعزيز وعبد الحقأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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