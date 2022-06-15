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خاص

تسجيل مليونين من الفئات المستهدفة

منذ 4 دقائق
إصدار جل المراسيم التطبيقية بهدف احترام آجال التنزيل يسير مشروع تعميم التأمين الإجباري على المرض بوتيرة متسارعة، من أجل احترام الآجال المحددة. وأوضح حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن تعميم التغطية الاجتماعية هو ورش أطلقه صاحب الجلالة، ومؤطر بقانون إطار تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء 11أكمل القراءة »


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