خاص
تعميم التغطية الصحية… السرعة القصوى
توسيع شبكة وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستعانة بمقدمي خدمات خواص قدم حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال استضافته بنادي “ليكونوميست” حصيلة تنزيل الورش الملكي لتعميم التغطية الاجتماعية، والوسائل التي تمت تعبئتها، من أجل ضمان تقديم خدمات ذات جودة للفئات المستهدفة، التي سيتراوح عددها ما بين 29أكمل القراءة »
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