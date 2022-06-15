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خاص

هيآت ربط لتحديد المستفيدين

منذ 45 ثانية
تحدد الفئات المستهدفة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعالج المعطيات حددت المراسيم التطبيقية هيآت ربط (organismes de liaison)، خاصة بكل فئة من هذه الفئات المستهدفة. وأوضح بوبريك أنه تم، على سبيل المثال، تحديد وزارة الفلاحة هيأة ربط بالنسبة إلى العاملين في القطاع الفلاحي، وبالنسبة إلى الخاضعين إلى نظام المساهمة المهنية الموحدةأكمل القراءة »


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منذ 45 ثانية


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