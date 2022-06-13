fbpx
وطنية

الداخلية تطارد دفاتر التحملات “المشبوهة”

منذ دقيقة واحدة
حذف صفقات من البوابة الرسمية وولاة فتحوا مساطر بحث في طلبات العروض “المخدومة” فتح والي جهة سوس ماسة بحثا في الصفقة رقم 2022/06 المتعلقة بإنجاز أشغال الإصلاح الاعتيادي للمناطق الخضراء والحدائق بأيت ملول، ثم الصفقة رقم 25/2022 المتعلقة بأشغال تزيين الطريق الرئيسية لأزرو بالغرس بالجماعة نفسها. وفي الرباط، أحال المديرأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة