وطنية
الداخلية تطارد دفاتر التحملات “المشبوهة”
حذف صفقات من البوابة الرسمية وولاة فتحوا مساطر بحث في طلبات العروض “المخدومة” فتح والي جهة سوس ماسة بحثا في الصفقة رقم 2022/06 المتعلقة بإنجاز أشغال الإصلاح الاعتيادي للمناطق الخضراء والحدائق بأيت ملول، ثم الصفقة رقم 25/2022 المتعلقة بأشغال تزيين الطريق الرئيسية لأزرو بالغرس بالجماعة نفسها. وفي الرباط، أحال المديرأكمل القراءة »
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