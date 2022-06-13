الصباح الفني
أغنية جديدة لتسكت
نشرت صفحات فنية بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” خبر عزم الفنانة ابتسام تسكت طرح في الأيام المقبلة، أغنية جديدة باللهجة المغربية، عبر المنصات الرقمية الكبرى. ويرتقب أن تحقق الأغنية نسب مشاهدة مرتفعة، لأنها ” تحمل في طياتها جرعة زائدة من التميز، فهي أغنية شبابية ومزيج بين الموسيقى المغربية وموسيقى الجاز”. وسيحملأكمل القراءة »
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