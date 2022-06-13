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الرياضة

افتحاص مالية الرجاء بعد الجمع

منذ 4 دقائق
صغرور: حان وقت معرفة الحقيقة ونريد مساعدة الرئيس الجديد أكد محمد صغرور، منخرط بالرجاء، أن موضوع الافتحاص منذ 2005، محسوم فيه، بعد أن قررت مجموعة من المنخرطين، وضع محضر ر سمي خلال الجمع العام المقبل، حول مالية الفريق. وكشف صغرور، في حديث ل”الصباح”، أنه منذ أن وضع تدوينته في حائطهأكمل القراءة »


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