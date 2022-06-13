الرياضة
رسالة رياضية: اندماج مراكش
تسنح لمراكش فرصة إعادة إنتاج فريق قوي قادر على تمثيلها في البطولة الاحترافية، باندماج الكوكب والاتفاق. كما أن الاندماج سيكون أيضا فرصة لبعض الأطراف والمسؤولين والسلطات لتصحيح وضع وأخطاء وجرائم ارتكبت في حق الكوكب ما كانت لتكون لولاهم. وبغض النظر عن بعض المواقف المعارضة، فإن الاندماج يستند إلى أرضية ينظمهاأكمل القراءة »
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