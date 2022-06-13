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“الكتابة وتأنيث العالم” بمعرض الكتاب
مشاركة النساء في الحياة الثقافية العربية عرفت تطورا كبيرا اكتست بعض لقاءات الدورة السابعة والعشرين من المعرض الدولي للنشر والكتاب صبغة نسائية، بذلك نظم لقاء محوره “الكتابة وتأنيث العالم” بقاعة حسان، والذي أجمعت المشاركات فيه على أن المرأة استطاعت أن تبرز حضورها ومكانتها في الحياة الثقافية العربية. وشاركت في اللقاءأكمل القراءة »
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